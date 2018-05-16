Велаяти: Иран не верит в успех переговоров с ЕС

Тегеран, , 18:23 — REGNUM Али Акбар Велаяти, советник высшего главы Ирана Али Хаменеи, прокомментировал переговоры со странами ЕС по сохранению «ядерной сделки», 16 мая передает агентство Reuters.

«Я сомневаюсь, что переговоры с европейцами будут плодотворными. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов, но … мы должны надеяться на самих себя», — заявил Велаяти журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 15 мая, аналогичним образом прокомментировал переговоры с ЕС глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи.

Салехи заявил, что «не испытывает оптимизма» в отношении переговоров с ЕС и не верит, что европейцы смогут сохранить «ядерную сделку» в условиях давления США.

Впрочем, сами «европейцы», которые не меньше Ирана пострадают от выхода США из соглашения и особенно от новых американских санкций, активно выступают за сохранение сделки 2015 года без Соединенных Штатов.

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