Президент Ирана: В мире распрстраняется «трампофобия»

Тегеран, , 18:17 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани считает, что «трампофобия» начинает активно распространяться по всему миру. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает ISNA.

«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нём страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договорённости», — сказал иранский президент.

Рухани подчеркнул, что президент США Трамп совершил крупный политический просчет, когда принял решение в одностороннем порядке выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По всей видимости, Трамп рассчитывал, что Иран тут же сам откажется от ядерной сделки, считает Рухани.

Но в реальности Иран решил продолжить поддерживать соглашение и следовать условиям сделки в сотрудничестве с оставшимися участниками, заключил президент Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что его страна в одностороннем порядке выходит из соглашения по иранской ядерной программе и возобновляет санкции против Исламской Республики.

Это решение вызвало резкое неприятие со стороны других участников сделки — Ирана, России, Китая, Германии и Франции. Великобритания заняла неопределенную позицию.