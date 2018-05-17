Госдума обсудит главу Счетной палаты

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 мая, Госдума обсудит представление президента РФ Владимира Путина об освобождении от должности председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, сообщает ИА REGNUM.

Пост главы Счетной палаты остается вакантным после назначения Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства РФ.

Предполагается, что после принятия решения фракции представят Совету Думы своих кандидатов.

Порядок представления кандидатур

По закону о Счетной палате кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту РФ Советом Думы по представлению фракций, причем главе государства должно быть представлено не менее трех кандидатур. Президент выбирает из них одну и вносит ее в Госдуму для назначения на должность председателя Счетной палаты. Госдума, скорее всего, рассмотрит кандидатуру на заседании 22 мая или 24 мая.

Кандидаты

Фракции уже определились со своими кандидатами, но пост главы Счетной палаты. ЛДПР намерена выдвинуть аудитора СП Максима Рохмистрова, «Справедливая Россия» — главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, КПРФ — депутата Юрия Синельщикова, «Единая Россия» — экс-главу Минфина, главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Ранее Кудрин рассказал о своей миссии на посту главы Счетной палаты: обеспечение анализа стратегических целей, которые поставил президент, совершенствование методов контроля, борьба с коррупцией и дополнительная открытость финансовых данных и статистических данных.

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