СМИ: Эрдоган и Путин обсудили обострение ситуации в секторе Газа

Анкара, , 18:01 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным обострение ситуации в секторе Газа, сообщает 16 мая РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в администрации турецкого президента.

По словам источника, кроме обсуждения эскалации напряженности в секторе Газа, Эрдоган сообщил Владимиру Путину о намерении Анкары созвать в Стамбуле чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, они обсудили эскалацию насилия в секторе Газа, причиной которой стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Эрдоган отметил, что зверское нападение на палестинских демонстрантов на глазах всего мира является позорным, и проинформировал Путина о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа второй месяц продолжаются многотысячные акции протеста на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переезда посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Особенно напряженной ситуация стала 14 мая, когда за сутки на границе сектора Газа израильские силовики застрелили 59 палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Эрдоган назвал эти действия Израиля геноцидом палестинцев, объявил в стране трехдневный траур. Кроме того, послу Израиля в Турции предложено покинуть пределы страны.

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