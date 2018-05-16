В СФ ждут реакции Следственного комитета на призывы бомбить Крымский мост

Москва, , 17:59 — REGNUM В Совфеде ждут реакции Следственного комитета России на публикацию в американском СМИ с призывом Украине бомбить Крымский мост, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Один из авторов американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner призвал украинские власти разбомбить Крымский мост, на котором накануне открылось автомобильное движение. По его мнению, «неотложная моральная актуальность» такого поступка очевидна.

«Статья носит явно экстремистский, террористический характер. Призывы к таким действиям во всем мире относятся к тяжким преступления, и Следственному комитету России следует подумать о возбуждении против автора статьи уголовного дела», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Понятно, что статья не станет в прямом смысле руководством к действию для украинских властей, но какие-либо провокации возможны, не исключает сенатор.

«Что касается США, то отсутствие соответствующей реакции на эту статью мы в России будем расценивать как потакание экстремизму и терроризму», — сказал Клинцевич.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, автор американского издания не только предлагает киевской власти радикальный сценарий, но и рассуждает, как его следует реализовать.