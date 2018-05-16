Глава Евросовета: Трамп — «капризный» политик

Брюссель, , 18:19 — REGNUM Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп ведет «капризную» политику, 16 мая передает агентство Associated Press.

«Сегодня мы являемся свидетелями нового явления — капризной политики американской администрации», — заявил Туск журналистам, комментируя выход США из «ядерной сделки» с Ираном и другие решения администрации Трампа.

По словам Туска, в свете последних решений американской администрации, страны ЕС больше не могут считать Соединенные Штаты своим полноценным союзником.

«Кому нужны враги с такими друзьями?» — пояснил глава Евросовета.

Тем не менее Туск отметил и позитивный момент в действиях США — благодаря им страны ЕС поняли, что должны действовать «единым фронтом».

«Честно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу, потому что благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Он заставил нас понять, что если нам нужна рука помощи, то это может быть только наша рука», — заключил Туск.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из международного соглашения по иранской ядерной программе и заявил о скором введении новых жестких санкций против Ирана и всех его контрагентов, в том числе из ЕС.

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