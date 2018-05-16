В Крыму ответили Порошенко: Постройте у себя хоть что-то, тогда поговорим

Симферополь, , 17:54 — REGNUM В Крыму напомнили Петру Порошенко, продолжающему язвить по поводу Крымского моста, что Украина уже 25 лет обещает, но так и не сподобилась построить семикилометровый Подольский мостовой переход через Днепр. Об этом 16 мая на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За четыре года наша страна, которую он называет «оккупантом», построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру», — отметил Аксёнов.

По его мнению, за переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад в 1993 году Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километра, который до сих пор так и не построили.

«Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права… Украинский режим за те же четыре года развязал в своей стране гражданскую войну, убил десятки тысяч людей, потерял Донбасс, перекрыл крымчанам воду и электричество, устроил транспортную и продовольственную блокаду полуострова, засылает к нам диверсантов и грозит войной. Так что нам есть с чем сравнивать», — подчеркнул глава Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин вместе со строителями и инженерами открыл движение по Крымскому мосту, возведение которого лично контролировал более двух лет.

Транспортный переход через Керченский пролив стал самым протяжённым не только в России, но и в Европе. Его возведение началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ») — отечественной строительной компанией, принадлежащей бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд руб, сделав Крымский мост не только самым протяжённым, но и самым дорогим подобным сооружением в Европе.

В частности, за время его строительства было установлено 5,5 тысяч свай, 595 опор от 3 до 35 метров и использовано 688 тысяч квадратных метров асфальта.

С 16 мая движение по Крымскому мосту открыли для всех. Пока ездить в Крым и обратно смогут только легковые автомобили и пассажирские автобусы, при этом водителям придётся учитывать ограничение скорости на автодороге — до 90 километров в час. Движение грузовых автомобилей по транспортному переходу будет открыто осенью.

Тем временем президент Украины Пётр Порошенко назвал открытие автодорожной части моста «очередном свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере… Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым», — написал на своей странице в Facebook украинский гарант.

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, открытие Крымского моста — символичный момент, демонстрирующий способность России реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты, несмотря на санкции и фактическую технологическую блокаду со стороны Запада.

«Также открытие Крымского моста — это мощнейший удар по тем критикам, которые изначально скептически относились к данному проекту. Для украинской пропаганды — это фактическая катастрофа, так как на примере действительно глобального проекта продемонстрирована её лживость, ведь все прекрасно помнят, что начиная с 2014 года эксперты, депутаты и представители украинской власти заявляли о невозможности его реализации», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

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