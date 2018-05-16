Парламент Казахстана одобрил законопроект по религиозной деятельности

Астана, , 18:20 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений, сообщает 16 мая телеграфное агентство «КазТАГ».

В профильном комитете парламента отметили, что документ запрещает носить в общественных местах одежду, которая препятствует распознаванию лица. За нарушение этого требования предусмотрен административный штраф.

Законопроект также запрещает лицам младше 16 лет самостоятельно принимать участие в религиозном служении и обрядах. Ребенка обязательно должен сопровождать один из родителей. За нарушение требования административную ответственность несет руководитель религиозного объединения.

Органы внутренних дел наделяются правом выписывать физическим лицам предостережения, которые являются обязательными для исполнения. Документ вводит понятия «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм».

Предусматривается административная ответственность за ношение элементов одежды и внешних атрибутов, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект по религиозной деятельности и религиозных объединений Казахстана разработан в рамках концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017−2020 годы. Документ был представлен министерством по делам религий и гражданского общества 21 августа 2017 года.