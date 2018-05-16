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Юнкер: «Конец ядерной сделки — угроза миру и безопасности»

Политика

Вопрос сохранения соглашения с Ираном будет обсужден на саммите ЕС в Софии

Брюссель, 16 мая 2018, 17:41 — REGNUM  Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал приложить максимальные усилия для сохранения ядерного соглашения с Ираном, 16 мая передает агентство Associated Press.

По словам Юнкера, «прекращение сделки серьезно угрожает миру и безопасности в бушующем регионе» Ближнего Востока. Он также отметил, что вопрос сохранения «ядерной сделки» будет обсужден на саммите ЕС, стартовавшем в болгарской Софии.

«Я хочу, чтобы мы договорились об общей позиции в отношении наших отношений с Соединенными Штатами и их отношений с Ираном», — прокомментировал Юнкер предстоящие переговоры в Болгарии.

Стоит отметить, что большинство политиков Западной Европы отметили не столько «угрозу миру и безопасности» в связи с выходом США из ядерного соглашения с Ираном, сколько угрозу европейскому бизнесу с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Брюсселе прошли переговоры представителей Германии, Франции, Великобритании и Ирана по судьбе «ядерной сделки».

Главной темой переговоров стала возможность защиты европейского бизнеса в Иране от санкций США.

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Ядерная программа Ирана
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