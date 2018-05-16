Новосибирскую область захватил клан – Олег Матвейчев о Толоконских

Москва, , 17:37 — REGNUM Клан Толоконских — это мафиозный клан, который захватил Новосибирскую область и держит её в заложниках уже почти 30 лет, считает профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что кандидатуру мэра Новосибирска Анатолия Локотя в качестве претендента на пост губернатора Новосибирской области поддержал его советник Виктор Толоконский, сам в прошлом руководитель этого региона. При этом Новосибирский региональный политсовет партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру врио главы Новосибирской области Андрея Травникова.

«Виктор Толоконский — это выходец из советской старой торговой мафии, — констатировал Матвейчев. — Его отец долго работал в горисполкоме, работал на разных должностях, связанных с торговлей. Сам Толоконский управлял на разных должностях Новосибирском и Новосибирской областью практически 30 лет. Он был и мэром Новосибирска, был полпредом, избирался губернатором. Даже когда на его место приходили другие губернаторы, он старался внедрить в их окружение своих людей и потом управлял ими. А если не слушались, он их, что называется, умудрялся «подсидеть», и они лишались своих мест. Так было и с Василием Юрченко, и с Владимиром Городецким. Клан Толоконских — это мафиозный клан, который захватил Новосибирскую область и держит её на протяжении 30 лет в заложниках».

По словам Матвейчева, сейчас Толоконский продвигает на пост губернатора области своего марионеточного человека.

«Это мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который идёт как бы от коммунистов, но имеет отношение к коммунизму, как к мировым шахматам, — сказал Матвейчев. — За что идёт борьба? За право местной группировки, мафии, псевдоэлиты бесконтрольно заниматься своими махинациями».

В этой связи профессор предложил воспользоваться дагестанским опытом.

«В Дагестане местная элита творила всё, что хотела, но всегда прикрывалась тем, что «мы национальная республика, нас трогать не надо, и чуть что, так у нас народ сразу от России отделится, и мы устроим такой бунт, что ого-го!», — заметил Матвейчев. — Тем же прикрываются Толоконский и Локоть — «мы, мол, тут местные, у нас своя специфика, а федеральный центр нам не указ, творим, что хотим, и не надо, чтобы Путин присылал сюда своих варягов». Кстати, все эти идеи этого новосибирского областничества и сепаратизма Толоконский, находясь у власти, всегда поддерживал и давал выпускать соответствующие книги».

При этом, как считает Матвейчев, раз федеральный центр не побоялся «разорить гнездо» в Дагестане, то не надо бояться сделать то же самое и в Новосибирске.

«Надо высылать туда следственную группу и делать очень жёсткую зачистку всех этих товарищей, — предложил профессор. — Тем более что там уже третье поколение Толоконских растёт. Там уже сын занимается бизнес-схемами, и вокруг него скандалы. У Локотя в городе большой хороший бюджет, город-миллионник, но выглядит как лужковская Москва конца 1990-х годов. Очевидно, что идёт разворовывание средств по каким-то схемам. Со всем этим надо разбираться — подключать Счётную палату и прокуратуру. Люди заигрались и потеряли берега. Надо, конечно, реагировать очень жёстко в назидание всем региональным баронам».

Напомним, что Новосибирский региональный политсовет партии «Единая Россия» определил кандидатуры участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидата на выборах губернатора региона. Члены политсовета единогласно поддержали кандидатуру врио главы Новосибирской области Андрея Травникова,

Сами выборы главы Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Голосование было назначено после того, как с поста главы региона сняли Владимира Городецкого. Главные претенденты на должность губернатора — Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.