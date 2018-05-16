General Electric построит Узбекистану современные электростанции

Ташкент, , 17:39 — REGNUM В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США компания General Electric и акционерное общество «Узбекэнерго» подписали соглашение, сообщает 16 мая «Подробно.uz».

Документ предполагает совместное строительство парогазового блока на Ташкентской теплоэлектростанции (ТЭС). Планируется, что американская компания поставит в Узбекистан новейшие турбины мощностью 660 ГВт, которые обладают КПД около 60%.

Стороны также договорились создать рабочую группу, которая рассмотрит перспективы применения эффективных технологий для новых угольных энергоблоков в Узбекистане.

Генеральный директор General Electric по Средней Азии и СНГ Бела Ференци заявил, что современные технологии компании обеспечат Узбекистан качественным и надежным электроснабжением.

Напомним, 25 апреля в министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что до 2030 года в республике планируется ввести 10 ГВт электрогенерирующих мощностей. По состоянию на 1 января 2015 года общая установленная мощность всех электростанций Узбекистана составляла 12,5 ГВт.

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