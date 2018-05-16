Индия объявила перемирие в Кашмире на месяц Рамадан

Сринагар, Индия, , 17:11 — REGNUM Правительство Индии объявило о режиме прекращения огня в Кашмире на время священного для мусульман месяца Рамадан, 16 мая передает агентство Associated Press.

Согласно правительственному заявлению, перемирие в Кашмире объявляется на срок с 17 мая до 16 июня, чтобы мусульмане региона могли провести Рамадан «в мирной обстановке».

Однак уточняется, что войска «оставляют за собой право нанести ответный удар, если они будут атакованы или это будет необходимо для защиты жизней невинных людей».

Напомним, регион Кашмира, в колониальную эпоху входивший в состав Британской Индии, в настоящий момент разделен между Индией, Пакистаном и Китаем.

Сепаратисты в индийской части Кашмира ведут войну с правительством Индии за присоединение к Пакистану с 1989 года.

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