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На Украине приватизация, в Литве «всё катится в бездну»: Радио REGNUM

Политика

«Россия — у ворот, рядом её агенты, всё катится в бездну» — сигнал, который отправляют в Литве

На Украине приватизация, в Литве «всё катится в бездну»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 мая 2018, 17:00 — REGNUM  

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/441

Читайте ранее в этом сюжете: Украина добивает свободу слова, Британия удерживает Скрипалей: Радио REGNUM

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