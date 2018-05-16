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СК возбудил дело в связи с захватом СБУ главы «РИА Новости Украины»

Политика

Киев предъявил главе «РИА Новости Украины» Кириллу Вышинскому абсурдные обвинения

Москва, 16 мая 2018, 16:51 — REGNUM  Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с задержанием на Украине главы агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, Вышвинский, который в 2015 году получил гражданство Российской Федерации, был задержан рядом со своим домом на Украине 15 мая.

В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что сотрудники ведомства раскрыли «деятельность сети медиаструктур», которые использовались в «гибридной информационной войне против Украины».

Кроме того, Вышинского и других журналистов «РИА Новости Украина» украинские власти подозревают в государственной измене. Также в СБУ назвали «РИА Новости Украины» пропагандистским антиукраинским информационном ресурсом.

Вышинский после задержания был этапирован в Херсон.

Следственный комитет России считает, что украинские власти принуждают Вышинского к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории России и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым.

В связи с этим СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста и о привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности.

Российский МИД выразил решительный протест в связи с незаконным задержанием Вышинского.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян считает, что задержание Вышинского связано с жаланием Киева «отомстить за Крымский моста», движение по которому накануне, 15 мая, открыл президент России Владимир Путин.

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