Ярославский облизбирком поддерживает идею переноса даты выборов

Ярославль, , 16:46 — REGNUM В Ярославской избирательной комиссии согласились с предложением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о необходимости изменения сроков единого дня голосования, который сейчас приходится на начало сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия вышла с инициативой изменить сроки единого дня голосования. По ее мнению, сентябрь — самое неудачное время, какое могло бы быть. Глава ЦИК предлагает проводить выборы в конце октября.

В облизбиркоме Ярославской области сказали, что они готовы обеспечить проведение выборов в любой месяц года.

«В сентябре начинается учебный сезон и близость к 1 сентября осложняет жизнь, поскольку очень многие члены комиссии — учителя, плюс многие избиратели — это родители и, соответственно, наложение мероприятий, которые проходят в первый месяц учебного года и выборов, создают некоторые сложности. В этом плане провести выборы в октябре, когда учебный процесс завершен, проще и легче с точки зрения организации», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Вторая причина, как сказал Олег Захаров, заключается в том, что более позднее формирование депутатского корпуса позволяет легче войти в бюджетный процесс.

«Мне всегда казалось, что оптимальным является проведение голосования два раза в год. Весной и осенью. Сами даты не являются принципиальными. Главное — оградить избирательный процесс от того, что все выборы, которые проходят в одном избирательном году, накладывались на одну дату», — сказал Олег Захаров.

В региональном избиркоме считают, что лето и зима — неудобное время, а осень и весна — подходящее.