Медведеву в Петербурге показали «Новокрестовскую»

Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Петербург 16 мая посетил новую станцию метро «Новокрестовская», построенную в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба правительства.

Станция «Новокрестовская» расположена рядом со стадионом «Санкт-Петербург» на искусственной намывной территории в западной части Крестовского острова. Она спроектирована с учётом увеличенного пассажиропотока — 30 тысяч пассажиров в час на вход или выход с учётом работы стадиона.

Как отмечает издание «Петербургский дневник», Дмитрий Медведев на «Новокрестовской» испытал систему оплаты проезда, осмотрел оборудование наземного вестибюля, после чего спустился в подземный вестибюль на траволаторе.

Отметим, что «Новокрестовская» станет второй в Санкт-Петербурге станцией с траволаторами. Всё оборудование на ней является отечественным, оно сконструировано и изготовлено петербургскими метростроителями.

Под землей премьер осмотрел платформу и зашел в вагон электропоезда, а затем — в кабину машиниста, чтобы посмотреть из нее на первый в России двухпутный тоннель, который проложен к «Новокрестовской» и далее к станции «Беговая».

Обе новые станции должны открыться в срок до 1 июня. Скорее всего, это произойдет в День города, 27 мая. Тестовые испытания «Новокрестовской» в режиме реальной эксплуатации с пассажирами уже прошли 13 мая. ИА REGNUM рассказывало о них.

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Участок Невско-Василеостровской линии метро Санкт-Петербурга, включая станцию «Новокрестовская», сооружен в рамках реализации постановления правительства от 20 июня 2013 года №518 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу».

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Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, две новые станции подземки могут не только не разгрузить транспортные потоки, но, по мнению некоторых, усугубить ситуацию, осложнить положение отдаленных районов и даже повысить стоимость проезда для всех жителей города.

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