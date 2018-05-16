Порошенко отозвал законопроект о лишении жителей Крыма гражданства Украины

Киев, , 16:21 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко отозвал ранее внесённый им в Верховную раду проект закона о лишении украинского гражданства жителей Крыма, принимавших участие в выборах президента России.

Как следует из карточки законопроекта на официальном сайте украинского парламента, документы был отозван сегодня, 16 мая.

Напомним, внесённый Петром Порошенко законопроект был зарегистрирован Верховной радой 19 апреля и был определён президентом Украины как неотложный.

Документом предусматривалось внесение поправок в закон «О граданстве Украины», в соответствии с которыми гражданства могли быть лишены жители Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, которые участвовали в выборах других стран, служили в вооруженных силах России или в рядах армий ДНР и ЛНР, либо получили гражданство РФ.

Исключение в законопроекте предусматривалось для тех, кто предпринял указанные действия не по своей воле.

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