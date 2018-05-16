В парламенте Киргизии спорят о деятельности бывшего президента Атамбаева

Бишкек, , 16:05 — REGNUM «В преддверии визита президента в Китай под какой удар мы ставим президента Сооронбая Жээнбекова? Нужно разбираться объективно, с учетом всех обстоятельств», — заявила вице-спикер Асель Кодуранова, выступая на заседании парламента Киргизии, посвященном итогам расследования депутатской комиссией причин аварии на Бишкекской ТЭЦ.

Также Кодуранова отметила, что у нее складывается мнение, что депутаты пытаются сделать виноватым в скандальной ситуации, сложившейся вокруг модернизации столичной теплоэлектроцентрали экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«В чем вина Атамбаева? В том, что привлекал гранты и кредиты? Тогда нынешнему президенту Жээнбекову необходимо задуматься, если он будет приносить новые гранты и строить дороги, то он тоже будет отвечать за это. <…> Неправильно, что депутаты вот так ведут себя. Что завтра заявит китайская сторона? Кто с нами захочет работать? Чтобы не было одностороннего мнения, нужно спрашивать всех, кто причастен к модернизации ТЭЦ», — подчеркнула она.

Подводя итог своего выступления, Асель Кодуранова высказала предположение, что и действующий, и бывший президенты готовы ответить на вопросы парламентариев по ситуации с модернизацией ТЭЦ.

ИА REGNUM напоминает, что Асель Кодуранова была недавно избрана заместителем председателя партии СДПК, лидером которой является бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Споры в парламенте Киргизии идут вокруг взятого правительством республики в Экспортно-импортном банке Китая кредита на сумму в $386 млн (около 23,9 млрд рублей) на модернизацию Бишкекской ТЭЦ.

«Эксимбанк» предоставил займ на 20 лет. С учетом процентов, Киргизия должна будет вернуть уже $480 млн (29,7 млрд рублей)

По настоянию кредитора подрядчиком по этому проекту стала китайская корпорация «TBEA».

Отметим, что споры в парламенте по вопросу об эффективности вложения столь крупной суммы в модернизацию Бишкекской ТЭЦ возникли после того, как на старой части теплоцентрали произошли две крупные аварии, в результате которых столица Киргизии в период самых сильных морозов несколько дней оставалась без центрального отопления.Читайте также: Холодно! Столица Киргизии переживает крупнейшую за последние годы аварию

Также нарекания депутатов вызывали цены, так, в частности, плоскогубцы для ремонтных работ на столичной ТЭЦ, согласно документам, приобретались по $640 (39,6 тысячи рублей) за штуку.