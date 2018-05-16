Госдума 17 мая освободит Голикову от должности главы Счетной палаты

Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума на заседании 17 мая обсудит представление президента РФ Владимира Путина об освобождении от должности председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Соответствующее представление президента уже поступило в Госдуму», — сказал Володин.

Пост главы Счетной палаты остается вакантным после назначения Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства РФ. Предполагается, что «Справедливая Россия» предложит депвтата Анатолия Аксакова, КПРФ — депутата Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора СП Максима Рохмистрова.

Вместе с тем Алексей Кудрин дал согласие на пост главы СП, ранее его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия».

Кудрин рассказал о своей миссии на посту главы Счетной палаты: обеспечение анализа стратегических целей, которые поставил президент, совершенствование методов контроля, борьба с коррупцией и дополнительная открытость финансовых данных и статистических данных.