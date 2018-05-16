Представление об освобождении Голиковой с поста главы СП поступило в ГД

Москва, , 15:42 — REGNUM Совет Думы 17 мая рассмотрит кандидатуры на пост главы Счетной палаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы обсудим представление, которое внес президент, и определимся со временем и датой рассмотрения его. Это скорее всего будет завтрашнее пленарное заседание. После того, когда в рамках пленарного заседания рассмотрим вопрос освобождения с должности председателя Счетной палаты Голиковой, только после этого мы в рамках Совета Думы рассмотрим предложения от фракций — три кандидатуры направим президенту и будем ждать рассмотрения президентом этого вопроса», — сказал Володин журналистам.

В Госдуму поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении от должности председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой.