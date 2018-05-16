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Палестина отзывает своих послов из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии

Политика

Демарш палестинских послов, посетивших церемонию открытия посольства США в Иерусалиме, назван нарушением международного права

Рамалла , 16 мая 2018, 15:35 — REGNUM  Министерство иностранных дел Палестины отзывает своих послов из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для проведения консультаций, сообщает 16 мая пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что послы в четырех указанных странах посетили прием в израильском МИД 13 мая 2018 года, чтобы «отпраздновать перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим».

Подобный демарш в Палестине назвали грубым нарушением международного права и многочисленных резолюций Организации Объединенных Наций, в которых утверждается, что Иерусалим является оккупированной территорией с 1967 года. Это обстоятельство не позволяет другим странам открывать на территории города свои посольства.

«Вызов послов необходим для проведения консультаций относительно их позиции и выяснения их приверженности позициям Европейского союза, которые мы высоко ценим», — говорится в сообщении.

Добавим, что состоявшееся двумя днями ранее открытие американского посольства сопровождалось массовыми протестами палестинцев на границе Израиля и сектора Газа. Палестинцы считают восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.

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В результате столкновения с военными Израиля число погибших составило по меньшей мере 60 человек. Всего в ходе протестов пострадал 2771 человек. У половины из них врачи обнаружили огнестрельные ранения. Среди раненых 225 несовершеннолетних.

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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