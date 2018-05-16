Украина утвердила безвизовый режим с Антигуа и Барбудой и Катаром

Киев, , 15:35 — REGNUM Соглашение о взаимной отмене виз с Катаром и Антигуа и Барбудой утвердило правительство Украины, сообщает 16 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, теперь граждане Украины, Катара и островного государства Антигуа и Барбуда смогут находиться на территории стран не более 90 дней в течение 180 дней. Соглашение было подписано с Катаром 20 марта, с Антигуа и Барбудой — 5 февраля.

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Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что соглашение о безвизовом режиме с Антигуа и Барбудой — это признание островным государством «позиции Украины по вопросу о Крыме, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР)».

Также Чалый отмечал, что безвиз между Антигуа и Барбудой и Украиной — скорее, формальность, поскольку вряд ли украинские граждане будут ездить отдыхать на острова.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, вслед за которым последовал системный кризис. Украинские власти, обещавшие народу «европейскую жизнь», не смогли добиться ничего, кроме безвизового соглашения с ЕС. Тем не менее президент Украины Петр Порошенко назвал подписание соглашения «историческим событием».

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