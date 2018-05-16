Магомедсалам Магомедов: В Сирии и Ираке воюют почти 3000 боевиков с Кавказа

Ставрополь, , 15:23 — REGNUM На стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии и Ираке принимают участие почти три тысячи уроженцев Северного Кавказа. Большая часть из них — выходцы из Дагестана, Чечни и Ингушетии. Об этом 16 мая заявил заместитель главы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

На совещании в Ставрополе, посвященном вопросам реализации национальной политики в России до 2025 года, он подчеркнул, что возвращение их на родину должно проходить под контролем. В настоящее время число вернувшихся в Россию достигло уже 283 человек.

«Особое внимание следует обратить на возвращение домой боевиков, уроженцев субъектов Северо-Кавказского федерального округа, участвовавших в боевых действиях в Сирии и Ираке. По данным ФСБ России, установлено почти три тысячи таких лиц — 2987 выходцев из субъектов округа», — приводит слова Магомедова «Интерфакс».

Из тех, кто воевал на стороне боевиков за рубежом, уничтожено 619 человек. Еще 386 боевиков задержаны. В федеральном розыске находятся 2564 человека, в международном — 1860 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе выездного совещания Совбеза РФ в Черкесске полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, приводя данные по числу выехавших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций в Сирии и Ираке жителей округа, называл почти такую же цифру, что и Магомедсалам Магомедов — 2952 человека.

Одними из причин, подтолкнувших их к принятию решения о выезде в зону боевых действий на Ближний Восток, Белавенцев называл проблемы с трудоустройством в субъектах СКФО и пропаганду радикального ислама, которую они могут найти в открытом доступе в соцсетях.