Потерявший семью при пожаре в Кемерово Востриков может стать депутатом

Кемерово, , 15:14 — REGNUM Потерявший семью (жену, сестру и трое детей) в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» Игорь Востриков примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в областной совет депутатов. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома партии в регионе Степан Дубков в интервью РБК.

«Игорь Востриков — участник предварительного голосования для определения кандидатов от «Единой России», — пояснил Дубков. — Вчера (15 мая) закончился срок подачи заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании от партии 3 июня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 г. на четвёртом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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