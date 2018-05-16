Ташкент и Тбилиси станут городами-побратимами

Ташкент, , 15:09 — REGNUM Ташкент и Тбилиси договорились установить побратимские отношения, что усилит сотрудничество между городами, сообщает 16 мая «Газета.uz» со ссылкой на заместителя хокима столицы по вопросам инвестиций, инноваций и развития туризма Алишера Тиляева.

Соглашение было достигнуто в рамках визита делегации Узбекистана в Грузию 13−14 мая. Состоялось также заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В рамках нового соглашения города-побратимы будут совместно работать в сфере городского планирования, развития инфраструктуры, общественного транспорта, экономики, а также в области культуры, здравоохранения и образования.

В ходе заседания межправительственной комиссии стороны обсудили также перспективы увеличения железнодорожного и автомобильного грузооборота.

Стороны обсудили прямое авиасообщение между городами Узбекистана и Грузии. По мнению участников встречи, новые авиарейсы будут позитивно влиять на развитие туризма и бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 февраля 2018 года в Тбилиси состоялось заседание рабочей группы из Узбекистана, в рамках которой Грузия предоставила республике скидку в размере 50% на транспортировку всех видов грузов.

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