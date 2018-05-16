Киев предъявит России «миллиардный» счет за Крымский мост

Киев, , 15:10 — REGNUM В Киеве подсчитывают убытки, которые якобы несет Украина из-за невозможности прохода крупнотоннажных судов под Крымским мостом, заявил 16 мая журналистам украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

После заседания кабинета министров, на котором поднимался вопрос о выставлении счета России, Омелян заявил, что непрямые убытки Украины достигают «миллиардных сумм».

При этом сумма прямых убытков составляет 0,5 млрд грн. в год (около 1,2 млрд рублей, или около $19 млн).

«Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал чиновник.

Он добавил, что из-за появления моста в Керченском проливе движение украинских судов может прекратиться в любой момент «по тем или иным причинам».

«Мы всё скрупулезно подсчитываем. Все счета будут России выставлены», — пояснил Омелян.

Добавим, что Украина не впервые готовится подсчитать «убытки» от якобы злонамеренных действий России. Так, в августе 2017 года замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщал, что «сейчас готовится иск и считаются убытки».

На самом деле винить в каких-то убытках нынешнее руководство Украины может только себя. Напомним, референдум о самоопределении Крыма в 2014 году состоялся только потому, что жители полуострова не захотели мириться с вооруженным переворотом в Киеве и угрозами в свой адрес.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

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