Турецкая оппозиция призвала к изоляции Израиля

Анкара, , 14:55 — REGNUM Главная оппозиционная партия Турции призвала международное сообщество изолировать Израиль, если он продолжит политику массовых убийств, сообщает 16 мая Anadolu.

«Израиль должен быть изолирован, если он продолжит политику массовых убийств, а также продолжит строительство поселений на палестинских территориях», — говорится в заявлении Республиканской народной партии.

Кроме того, оппозиционеры считают, что политика Тель-Авива по отношению к палестинцам есть преступление против человечности.

«Мы должны продемонстрировать нашу солидарность с палестинским народом», — добавляется в заявлении.

Напомним, 14 мая во время акций протеста в секторе Газа были убиты 62 палестинца, данный акт вызвал бурю негативных эмоций со стороны международного сообщества. Турция отозвала своего посла из Тель-Авива.

Манифестации были приурочены к 70-й годовщине создания государства Израиль, а также к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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