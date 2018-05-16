Ракетный крейсер проведет стрельбы в Баренцевом море

Мурманск, , 14:42 — REGNUM Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки плановых учебно-боевых задач. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в пресс-служба флота.

Основной задачей крейсера на выходе в Баренцево море станет проверка главного ракетного комплекса. Экипаж выполнит задачи по нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

Экипаж отработает боевую организацию несения ходовой вахты, проведёт тренировки по борьбе за живучесть оружия и технических средств на ходу корабля при ведении боя с условным противником.

Кроме этого, на корабле пройдёт учение по отражению условной атаки средств воздушного нападения противника с применением радиотехнических и зенитных ракетных комплексов.

После выполнения учебно-боевых задач ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернётся в главную базу Северного флота — Североморск.

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