Митингующие ворвались в здание мэрии в Ереване

Ереван, , 14:39 — REGNUM Демонстранты в Ереване, которые 16 мая прорвались в здание городской администрации, пытались пройти к кабинету мэра Тарона Маркаряна. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий.

«Попасть в кабинет Маркаряна протестующим не удалось, дорогу загородили полицейские, заблокировавшие коридор третьего этажа здания мэрии», — передает вещатель.

Отмечается, что участники акции требуют отставки мэра города, а также роспуска Совета старейшин. По словам недовольных граждан, они не никуда не уйдут, пока к ним не выйдет градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гюмри протестующие добились отставки ректора университета.

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