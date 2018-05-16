Нетаньяху обвинил ХАМАС в гибели людей в секторе Газа

Иерусалим, Израиль, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CBS 15 мая, что мирные методы не работают в урегулировании ситуации в секторе Газа.

«Пытаемся сделать это всеми способами. Пробуем несиловым путем, и не получается. В таком случае остаются только плохие варианты. Это гибельное дело», — сказал он, комментируя насилие на границе с Израилем.

Премьер-министр Израиля обвинил палестинское движение ХАМАС в смерти 60 людей, погибших в ходе столкновений с вооруженными силами Израиля.

«Мы стараемся минимизировать число жертв, а они пытаются заставить их оказать давление на Израиль», — сказал Нетаньяху. — Они подталкивают гражданских лиц, женщин и детей к линии огня с целью увеличения жертв».

Также Нетаньяху заявил, что ХАМАС платит мирным палестинцам, чтобы они участвовали в протестах. По его словам, если бы движение не провоцировало людей, кровопролития можно было бы избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения в секторе Газа 14 мая были вызваны церемонией открытия посольства США в Иерусалиме, перенесенного из Тель-Авива. На сегодняшний день в больницах остаются 185 человек, жизнь которых вызывает опасения у врачей.

Всего пострадали более 2,7 тыс. человек, половина из них получила огнестрельные ранения.

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