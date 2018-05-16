Россия направила Киеву две ноты в связи с давлением на журналистов

Москва, , 14:27 — REGNUM Российская сторона направила в МИД Украины две ноты протеста в связи с задержанием журналистов РИА Новости Украина. Об этом сообщил 16 мая замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, ситуация остаётся тревожной, но Москва продолжает внимательно следить за её развитием.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нарушение прав российских журналистов на Украине является правовым произволом, который следует немедленно прекратить. По её словам, российское дипломатическое ведомство выражает протест в связи с обысками и задержаниями журналистов.

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Напомним, 14 мая украинские сотрудники из Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис редакции портала РИА Новости Украина, где в течение нескольких часов затем проводили обыски. Также следственные мероприятия прошли в квартире журналистки Людмилы Лысенко.

Журналиста агентства Кирилла Вышинского подозревают в совершении госизмены. Он был задержан 15 мая в Киеве возле подъезда своего дома.

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