Почему США непременно выйдут из договора по РСМД

Руслан Хубиев, , 18:00 — REGNUM

«Шагреневая кожа» — это метафора, введенная Оноре де Бальзаком для определения неумолимости течения времени и ограниченности даже самых широких возможностей. Герой его произведения хотя и получает талисман, воплощающий желания, вскоре понимает, что чем больше он загадывает, тем быстрее его возможности тают.

В каком-то смысле США сегодня находятся ровно в таком же положении. С конца XX века, получив в собственные руки удивительный по возможностям инструмент — практически не ограниченный в эмиссии «нефтяной» доллар, помноженный на распад главного идеологического соперника — СССР, они в итоге пришли к ситуации, когда даже этот, на первый взгляд неисчерпаемый, ресурс сжался, как шагреневая кожа.

На сегодня все доступные для экспансии финансовые пузыри, куда еще можно было бы закачать триллионы свеженапечатанных долларов, закончились по всей планете. А созданию новых, для чего США подрывали одну страну за другой с начала 2000-х годов, стала мешать вновь появившаяся на арене военно-политическая сила — Россия. Более того, в экономической плоскости доллар получил не менее серьезного конкурента, причем такого, который уже имеет статус резервной мировой валюты. Разумеется, речь идет о юане, а также о военно-политическом тандеме между Пекином и Москвой.

Казалось бы, при чем здесь Договор об ограничении выпуска и размещения ракет малой и средней дальности? — При том, что с недавних пор он стал частью общей американской проблемы.

Дело в том, что сохранение или продление господства доллара возможно лишь в том случае, если мировая торговля продолжит контролироваться непосредственно США. А контролировать мировую торговлю в любые времена означало контролировать все ключевые торговые маршруты. И это прекрасно понимает Китай.

Сейчас он всеми силами пытается прорвать американскую военно-экономическую блокаду вокруг своей территории. И речь здесь идет не только о попытках вести Новый Шелковый путь во все стороны сразу, дабы не позволить Вашингтону перекрыть все маршруты одновременно, но и о расширении сети насыпных островов в стратегически важном для Америки Южно-Китайском море.

Все последние пять лет Пекин упорно вел активное строительство этих объектов на архипелаге Спратли. И, по существу, почти на всех подходящих для этого отмелях и рифах провел отсыпку песчаных оснований, в итоге возведя полноценные причалы, взлетно-посадочные полосы, военные, промышленные и иные объекты сопутствующей инфраструктуры. К началу мая подобных сооружений на стадии завершения насчитывалось порядка пятнадцати. А совсем недавно Пекин совершил ход конем, и западные СМИ буквально взорвались неожиданной новостью: «КНР разместил на ряде искусственных островов ракетные комплексы различного назначения».

В американской экспертной среде это известие преподносилось как «шаг Пекина, который окончательно пересек Рубикон», и во многом это действительно является правдой.

Действия КНР впервые нарушили десятилетиями работающие «американские правила» и баланс сил в Юго-Восточной Азии, и не случайно в американских СМИ этому уделялось такое внимание.

Цена вопроса чрезвычайно высока и касается не только интересов США непосредственно в регионе, но и Малаккского пролива — «горлышка» мировой торговли, через которое ежегодно проводится треть всех мировых морских грузов на триллионы долларов, а также львиная доля нефти и газа. Превращая насыпные острова в полноценные военные базы, Китай уже не первый год готовится выдавить США с плацдарма, десятилетиями являющегося основной угрозой для суверенитета и экономики КНР. США же, напротив, делают всё, чтобы всеми силами сохранить баланс и усилить антикитайскую блокаду в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отсюда очевидно, что недавний шаг Пекина с размещением ракет не останется без ответа, и им, вероятнее всего, станет скорый выход США из договора об РСМД.

База для подобного решения уже готова и прозвучала в конце апреля непосредственно в американском конгрессе. Тогда будущий глава тихоокеанского командования Филипп Дэвидсон, отвечая на вопросы конгрессменов, заявил: «ввиду изменения расклада сил в Южно-Китайском море полная вероятность того, что США выиграют войну с Китаем в данной зоне, уже не гарантируется».

«Мы прямо сейчас должны найти дополнительные системы вооружения для уравновешивания большого количества китайских ракет», — заявил он. «На сегодняшний день они уже размещены в регионе и готовы к применению. А значит, нам необходимо выйти из договора о РСМД, что позволит нам получить дополнительные возможности противостояния китайскому ракетному потенциалу. Я также считаю, что договор об РСМД несправедливо ставит США в невыгодное положение и ограничивает наши возможности в противостоянии с КНР».

Таким образом, США оказались в крайне сложном для себя положении. В трудном для себя и выгодном для нас. С одной стороны, ограничение на производство и размещение ракет малой и средней дальности на суше крайне мешает в конфронтации с КНР. Но с другой стороны, его отмена развязывает руки Москве на европейском и ряде других направлений. Подобный класс ракетных комплексов вдоль границы со странами НАТО — страшный сон США, который они старались забыть все эти годы.

Тем не менее США считают именно Китай, а отнюдь не Россию, главной долговременной угрозой своему доминированию, и потому большая часть американских ресурсов и военных приготовлений на длительную перспективу всё же будет сосредоточена вокруг него. Справиться с остаточным потенциалом США нашей стране будет тем легче, чем дольше мы сможем выдерживать давление Запада в этой игре. Из двух зол Белому дому в конечном итоге придется выбрать наибольшее, и судя по примеру данного договора, мы, наконец, получим возможность не втягиваться в конфликты, а извлекать выгоды из борьбы других, естественно, с учетом того, что Китай — наш долговременный союзник и партнер, которого мы не бросим.

В целом же главным направлением китайской экспансии надолго останется регион Юго-Восточной Азии, ведь в будущем Китай официально планирует расширение своего влияния именно на юг. Это, в свою очередь, создает уникальные условия для длительного стратегического партнёрства между нашими странами, ведь геополитические интересы с обеих сторон не пересекаются и друг другу не противоречат.

Подобное в мировой политике бывает крайне редко, но, к счастью, в нашем случае именно это и произошло. Аутсайдером ситуации стали США, поскольку именно им придется все глубже втягиваться в войну на два фронта, вынуждая Китай давать ответ, а Россию сосредоточивать на внутреннем развитии.