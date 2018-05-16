Литву пугают: «угрозы Кремля» и «президент Литвы, назначенный Путиным»

Вильнюс, , 12:52 — REGNUM «Россия — у ворот, рядом ее агенты, всё катится в бездну, но, слава Богу, есть мы, которые можем всех спасти. Такой сигнал отправляют Литве и всему миру на своем съезде консерваторы», — пишет литовская газета Lietuvos rytas.

ИА REGNUM перевело на русский язык репортаж со съезда партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, главных союзников президента Литвы Дали Грибаускайте:

«Предупреждения о разных угрозах и опасностях доминировали в выступлениях собравшихся на съезде представителей «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы. Кроме того, были приняты постановления и резолюции, в которых говорится, что консерваторы могут привести Литву к светлому будущему в Европе. Правда, какой должна быть Европа, кажется, до конца не ясно даже им самим, так как среди консерваторов назревает спор из-за некоторых фундаментальных ценностей партии.

Съезд консерваторов, приуроченный к 25-летней годовщине партии, прошел в столичном зале Compensа, в котором обычно проходят разные праздники и концерты, и походил на одно из таких красочных мероприятий. Выступления политиков чередовались с выступления певцов, сцена, на которую поднимались консерваторы, была затейливо освещена и оборудована видеоэкранами. Между тем в речах лидеров партии доминировали актуальные проблемы — скандал о политической коррупции, в котором замешан концерн MG Baltic, правящие аграрии с противоречивыми действиями и, конечно же, Россия.

Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис завязал эти темы в один узел. Он вновь утверждал, что коррупционный скандал нанес удар не только по Саюдису либералов, но и по всей партийной системе. Кроме того, политик пояснял, что не меньшую угрозу, чем пытавшийся захватить власть MG Baltic, представляют собой правящие аграрии, которых он без стеснений называл партией концерна. Ландсбергис, конечно, имел в виду Agrokoncernas, который принадлежит лидеру аграриев миллионеру Рамунасу Карбаускису. По словам консерватора, эта бизнес-структура и ее хозяин также покушаются на основы демократии, стремятся захватить контроль над СМИ, затоптать права и возможности оппозиции.

Ландсбергис сказал, что больше всего от происходящих в Литве скандалов выигрывает Россия — якобы Москва стремится поставить своих агентов даже на вершине политического олимпа Литвы. Из выступления консерватора можно понять, что таким агентом он считает премьера Саулюса Сквернялиса, и молодой лидер «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы клялся, что ни в коем случае не позволит изменить главную установку Литвы, согласно которой Россия — стратегическая угроза, словно предупреждая, что кто-то якобы собирается это сделать. Ранее Сквернялис не раз говорил, что Литва должна возобновить политические контакты с Кремлем.

«В отчете ДГБ упоминается, что Россия в следующем году на президентских выборах выдвинет своего кандидата — в политической суматохе можно не заметить, что кандидат, возможно, уже обработан. Может, его подвесили на крючок из-за его действий? Может, это связанный по рукам, несвободный человек? Которого заставляют предать Литву?» — пугает Ландсбергис.

Об угрозе аграриев и России говорил и дед лидера консерваторов Витаутас Ландсбергис, другие члены партии. Ландсбергис-старший назвал Карбаускиса лицом с запятнанной репутацией, а возглавляемую им фракцию и парламент — «колхозом».

Кроме того, среди гостей мероприятия был и председатель этого «колхоза» — спикер сейма Викторас Пранцкетис, который присягал на верность демократии и ее основе — партиям. Между тем вице-председатель Саюдиса либералов Аушрине Армонайте призывала консерваторов, хоронивших ее партию, не забывать, что либералы всё равно будут существовать и никуда не исчезнут.

Консерваторы могут радоваться тому, что, если верить опросам общественного мнения, они сейчас являются самой популярной партией страны. Правда, лидерство консерваторов обусловлено упавшим рейтингом аграриев, а круг своих сторонников консерваторы пока что не сильно увеличили. Не вдохновляют и позиции молодого Ландсбергиса и других лидеров партии.

Также неясно, кто будет кандидатом от партии на президентских выборах. Консерваторы решили, что кандидата смогут выбирать не только члены партии, но и все желающие граждане. Кроме того, кандидатом может стать лицо, не принадлежащее к партии. Поэтому, по сведениям газеты Lietuvos rytas, взгляд большинства членов партии устремлен на одного из возможных фаворитов — непартийного советника президента банка SEB Гитанаса Науседу.

На съезде была принята резолюция о европейской ориентации партии — признак того, что среди консерваторов есть и идеологическое несогласия. Консерваторы, которые больше других наклонены вправо, среди них — Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис — выступили против проекта резолюции, подготовленного лидером парии и его сторонниками.

Яблоком раздора стало утверждение, что в интересах Литвы — создать ЕС, который был бы связан как можно более тесными федеральными связями и объединялся бы вокруг Германии и Франции. «Сегодня мы чувствуем угрозу со стороны Кремля, поэтому ЕС должен быть единым», — сказал Ландсбергис. Более радикальные правые, которые симпатизируют властям Польши и Венгрии, сопротивляющимся такой модели, говорили о «Европе народов». Мало того, они утверждали, что Литве нужно выбирать — или благосклонная к России Европа Берлина и Парижа, или Вашингтон. На съезде был принят документ, отражающий позицию Ландсбергиса и его сторонников. Но в закулисье говорят, что споры внутри партии не утихнут».