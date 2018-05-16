В Тбилиси обвинили Россию в «продолжении колониальной политики»

Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Решение российской православной церкви откомандировать в Тбилиси священника для проведения богослужений в русской церкви стало причиной очередных обвинений в адрес правительства России в проведении в Грузии колониальной политики.

Сообщение о решении РПЦ первой в Грузии распространила вездесущая телекомпания «Рустави-2», которая тут же сопроводила новость обильным сюжетом с острыми комментариями собственных экспертов — теологов прозападного толка, во всем усматривающих «карательную руку и злой умысел России».

Так, один из теологов, Георгий Тигинашвили, уверенно заявил, что прибытие направление в Грузию российского священника поможет нынешнему местоблюстителю католикоса-патриарха Грузии Илии Второго — митрополиту Шио занять патриарший престол, и тем самым Грузинская православная церковь целиком окажется под влиянием России.

«Миссионерский приезд его (российского священника) в Грузию служит единственной цели — продолжению колониальной, империалистской и экспансионистской политики России и подготовке почвы для интронизации лица пророссийского мировоззрения и ориентации местоблюстителя Шио, который фактически в настоящее время проводит предвыборную кампанию», — пояснил «умыслы» российской церкви грузинский теолог.

В патриархии Грузии подобные предположения назвали не имеющими под собой никаких оснований и отметили, что российский священник приезжает для проведения богослужений для прихожан русской церкви в Тбилиси, точно так же как в Москве проводит службу священник, направленный из Тбилиси.

Более того, подобные факты обмена случались и раньше, в том числе в годы правления Михаила Саакашвили, активными сторонниками которого были и до сих пор остаются как данная телекомпания, так и большая часть прозападных грузинских неправительственных организаций и экспертных кругов.

Так, еще в начале 2010 года в Грузию для службы в русской церкви имени Святого Николая в Тбилиси прибыл архимандрит Роман Лукин, а из Грузии в Москву с той же миссией направился грузинский священнник архимандрит Вахтанг. Определенный ажиотаж это событие вызвало и тогда, но особой остроты и значения ему при правлении Саакашвили не придали. Тем более, что и особых последствий проведенной российским священником службы никто в Грузии так и не почувствовал.

В патриархии Грузии заявляют, что подобные обменные командировки — нередкость и проводятся на основании заключенного между грузинской и российской православной церквями соглашения.

По информации патриархии, в рамках этого соглашения из Тбилиси в Москву еще два месяца назад был откомандирован архимандрит Кахабер Гоготишвили, который проводит службу в грузинской церкви.

«А так как мы направляем в Россию своего священника, и российская церковь имеет полное право командировать своего представителя для проведения службы для прихожан русской церкви», — подчеркнули в патриархии.

Но такие объяснения прозападную грузинскую общественность не убедили и не успокоили, и ее представители уверены в том, что российский священник будет заниматься в Грузии российской пропагандой и выполнять указания из Москвы.

Более того, прозападники уверены, что если на патриарший престол взойдет нынешний местоблюститель грузинского патриарха, он обязательно обратит грузинскую церковь целиком под российское влияние.

Попытки выбить из грузинской реальности все, что так или иначе связано с Россией, прозападное общество не прекращает. Сегодня своей задачей оно видит полное устранение такого влияния на патриархию Грузии.