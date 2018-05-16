МИД РФ Украине не указ – члены экипажа «Норд» остаются в заложниках

Киев, , 12:22 — REGNUM Ситуация вокруг крымских моряков рыболовецкого судна «Норд» остаётся без изменений, однако МИД РФ продолжит добиваться скорейшего возвращения моряков на родину. Об этом 16 мая на брифинге в Керчи заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, на который она приехала рано утром по Крымскому мосту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время ситуация вокруг крымских моряков рыболовецкого судна остаётся без существенных изменений. 8 мая апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвоката в отношении капитана судна Горбенко по мере пресечения… Семь моряков, которых под надуманным предлогом не пропустили украинские пограничники, по-прежнему находятся на территории этой страны. Силами посольства России в Киеве им обеспечено проживание и питание», — отметила Марина Захарова, подчеркнув, что МИД РФ будет добиваться скорейшего возвращения моряков на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, более полутора месяцев назад украинские власти незаконно задержали экипаж рыболовецкого судна «Норд». В отношении членов команды возбудили административные дела, а в отношении капитана — уголовное дело по статье «О нарушении порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины». Позже девять из десяти членов экипажа были оштрафованы украинским судом. Они дважды пытались покинуть территорию Украины, однако украинские пограничники не выпустили их, ссылаясь на отсутствие у них документов, которые у них отняли после захвата сейнера.

Помимо этого 23 апреля на границе с Крымом была задержана по подозрению в государственной измене молодая женщина Елена Одновол.