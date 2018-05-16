Среда, 16 Мая 2018 года
12:36:23 МСК

Петербургские депутаты разрешили себе расследовать действия чиновников

Политика

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в рамках ситуативной борьбы с исполнительной властью утвердило законопроект о парламентских расследованиях

Петербургские депутаты разрешили себе расследовать действия чиновников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 16 мая 2018, 12:21 — REGNUM  Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду, 16 мая, утвердило разработанный депутатами-единороссами законопроект о парламентских расследованиях. «За» проголосовали 42 депутата из 50-ти.

Одновременно обсуждался и альтернативный законопроект, разработанный оппозицией. Его отличие состояло в том, что комиссию по проведению расследований предлагалось сделать постоянно действующей и включить в ее состав представителей всех фракций. Но за эту версию законопроекта проголосовал лишь 31 депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, петербургские депутаты выступили с инициативой принять закон о парламентском расследовании в декабре 2017 года. Профильный комитет по законодательству тогда же единогласно одобрил законопроект.

Читайте также: Дела городских чиновников будут расследовать в парламенте Петербурга

Наблюдатели связывают эту инициативу с конфликтом между исполнительной и законодательной властью Петербурга. Поводом для разработки законопроекта, как считается, стали действия главы Центрального района города Андрея Хлуткова, который, по мнению некоторых депутатов-единороссов, борется с отделением их партии за влияние на местные муниципалитеты.

Законопроект о парламентском контроле предполагает, что депутаты могут проводить расследования в отношении чиновников и должностных лиц муниципалитетов, если им переданы отдельные государственные полномочия. Поводом для проведения расследования сможет стать нарушение прав и свобод человека, исполнения бюджета, пользования государственной собственности.

Расследования будут проводить специально создаваемые комиссии, они будут формироваться для каждого случая отдельно. Комиссия сможет проводить заседания, запрашивать и собирать информацию от органов государственной власти. Итогом расследования сможет стать предложение об обращении в правоохранительные органы, отстранении чиновников, выражении им недоверия или наложении на них взыскания.

Читайте ранее в этом сюжете: Заксобрание Петербурга пригрозило Смольному парламентскими расследованиями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Санкт-Петербурга
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить