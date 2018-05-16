Суд в Киеве открыл производство против главы комитета Рады по свободе слова

Киев, , 12:14 — REGNUM Окружной административный суд г. Киева открыл общее исковое производство по административному делу по иску народного депутата Украины Василия Нимченко против председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар.

Об этом сообщает исполком общественного движения «Украинский выбор — Право народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 мая.

Согласно предоставленной информации, предметом разбирательства станут противоправные действия председателя комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, которая на заседании комитета открыто вмешивалась в работу представителей правоохранительных органов.

«Позднее, осознавая незаконный характер своих действий, Сюмар сделала ряд публичных заявлений, стремясь оправдаться в глазах общественности. Однако насквозь манипулятивные пассажи госпожи Сюмар (она заявила, что иск народного депутата В. Нимченко по поводу вмешательства членов комитета в деятельность работников правоохранительных органов по проведению досудебного следствия относительно так называемого избиения журналистов «Радио Свобода» является «желанием пророссийских сил закрыть рот и как-то «наказать» всех, кто у них ассоциируется с Майданом и новыми подходами к свободе слова и правам человека») — это яркий пример правового нигилизма и злоупотребления властью», — говорится в заявлении «Украинского выбора».

В движении считают, что, как и большинство депутатов из «Народного фронта», «Сюмар строит свою политику на фундаменте лжи, дешевых манипуляций и грубейшего попрания законов и Конституции Украины».

«Цинизм госпожи Сюмар не знает предела: на своей странице в Facebook она называет факт вмешательства должностных лиц парламентского комитета в работу сотрудников правоохранительных органов, ведущих досудебное следствие… «призывом» провести быстрое и результативное расследование», — обратили внимание в исполкоме «Украинского выбора».

Эти высказывания Сюмар, уверены в движении, по сути, не только являются признанием своей вины, но и и порождают ряд закономерных вопросов.

«Во-первых, неужели председатель комитета ВР не знает о том, что часть первая статьи 32 Конституции Украины гарантирует право гражданина на неприкосновенность частной жизни, а часть вторая этой статьи запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия? Во-вторых, отдает ли госпожа Сюмар себе отчет в том, что, вызвав на заседание комитета представителей правоохранительных органов для публичного выяснения обстоятельств досудебного следствия и устроив им перекрестный допрос, а также проигнорировав принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств указанного дела относительно правомерности и законности действий журналистов, она превысила свои полномочия? Понимает ли Сюмар, что она перешагнула черту законности и ее действия подпадают под санкцию статьи 343 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов?» — говорится в заявлении «Украинского выбора».

В движении также подчеркнули, что «авторы разыгранного как по нотам шоу журналистов-грантоедов «Радио Свобода» о якобы препятствовании их «расследовательской» деятельности, как и авторы массированной кампании по дискредитации Виктора Медведчука, угадываются без труда — чувствуется почерк представителей «партии войны».

«И мгновенная реакция госпожи Сюмар на обвинения журналистов в адрес Виктора Медведчука наводит на мысль о согласованности их действий. Именно поэтому решение Окружного административного суда г. Киева от 26 апреля 2018 года об открытии общего искового производства по административному делу так напугало Сюмар и ее подельников», — считают в «Украинском выборе».