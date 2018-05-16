В Ненецком АО дан старт выдвижению кандидатов на пост главы региона

Нарьян-Мар, , 12:16 — REGNUM В Ненецком автономном округе стартовал процесс выдвижения кандидатов на пост главы региона. Губернатор НАО будет выбран по новой схеме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Ненецкий автономный округ входит в состав Архангельской области, являясь одновременно отдельным субъектом РФ и составной частью области.

Согласно федеральному закону, с 2018 года парламентские политические партии будут вносить на рассмотрение губернатора Архангельской области предложения по кандидатурам для избрания на должность главы НАО. Каждое региональное отделение при этом располагает правом внести не более трех кандидатур.

В свою очередь губернатор Архангельской области из числа предложенных на рассмотрение кандидатур должен будет отобрать пять и представить их президенту. Глава государства отберет три кандидатуры и внесёт их в Собрание депутатов НАО, которое путем голосования и выберет главу округа сроком на 5 лет.

«Ненецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» готово стать площадкой, на которой будут представлены все кандидатуры на должность губернатора округа», — цитирует nao24.ru секретаря регионального отделения партии Дениса Гусева.

Он отметил, что прием предложений по внесению кандидатур начался сегодня и завершится 30 мая. После сбора всех предложений и их широкого обсуждения в ходе дискуссионных площадок, представленные кандидатуры обсудят делегаты XXIV Конференции регионального отделения партии «Единая Россия». По итогам Конференции три кандидатуры будут представлены на рассмотрение регионального политсовета партии.

«Подать свои предложения по кандидатуре на пост главы региона имеют право некоммерческие организации, органы местного самоуправления и зарегистрированные политические партии, которые, в соответствии с законом, не могут самостоятельно вносить кандидатуры», — добавил Гусев.

Кроме того он отметил, что всем кандидатам будет дана возможность представить свою предвыборную позицию на дискуссионных площадках партии.

«Мы рассчитываем, что механизм сбора предложений по кандидатам и обсуждения представленных кандидатур будет максимально открытым», — добавил секретарь регионального отделения «Единой России».

Напомним, указом президента РФ Владимира Путина 28 сентября 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора НАО назначен бывший замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

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