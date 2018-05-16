«Профан и лицемер»: в Чечне дали отповедь главе МИД Франции за Кадырова

Грозный, , 11:47 — REGNUM Представители органов власти Чечни обрушились с критикой в адрес главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, который заявил, что не собирается слушать поучения «диктатора» Рамзана Кадырова. Глава Чечни возложил на Францию вину за воспитание из уроженца Чечни террориста, так как получивший гражданство еще в 2010 году Хасан Азимов совершил теракт в 20-летнем возрасте, когда был уже сформировавшимся гражданином европейской страны.

«Бредовые словесные выпады» в адрес главы Чечни оскорбляют весь чеченский народ, заявил председатель парламента республики Магомед Даудов.

«Что касается смешных утверждений Ле Дриана о «диктаторе», могу ответить ему французской поговоркой: «A beau mentir qui vient de loin» («Тому лгать легко, кто был далеко»). Если международное дипломатическое ведомство Франции возглавляет полный профан, абсолютно не владеющий ситуацией в мире, да ещё и законченный лицемер, то это не наша проблема. Это — беда Франции!» — написал Даудов на своей странице в социальной сети Mylistory.

В своем посте спикер парламента отмечает, что «абсолютная и безусловная правда этих слов так ранила Ле Дриана, что он потерял голову», у него «поехала крыша» и он допустил нападки на главу Чечни, «ткнувшего Ле Дриана мордой во внутренние проблемы Франции».

Что касается «голословных обвинений» в несоблюдении прав граждан в Чечне и в том, что «тысячи чеченцев якобы воюют в рядах так называемого «Иблисского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то и тут «Ле Дриан лжет в лучших традициях провокационной политики «двойных стандартов», заметил Даудов.

«Если и были в составе «Иблисского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысячи чеченцев, то большинство из них приехали в Сирию из Франции и других стран Западной Европы. Именно европейские спецслужбы способствовали массовому оттоку в ряды ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) молодых представителей чеченского и других народов. Давно уже не секрет, кто создал ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, Севере Африки, в Афганистане — всецело ваших рук дело! Говоря ваших, я имею в виду не только Ле Дриана, он «мелкая сошка», а всю верхушку западноевропейского истеблишмента и Госдеп США», — обрушился с обвинениями спикер чеченского парламента.

По словам Даудова, те чеченцы, которые находятся в Сирии в составе контингента российской армии по просьбе законных сирийских властей, контролируют порядок на освобождённых территориях и «помогают простым людям едой и медикаментами», по поручению Рамзана Кадырова оказывают гуманитарную помощь. А вот французские военнослужащие, «которых «мусье» Ле Дриан направил в Центральноафриканскую Республику в бытность свою министром обороны Франции», как утверждает спикер, «покрыли себя несмываемым позором», изнасиловав в лагере беженцев Банги «более 100 мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 13 лет».

Депутат Государственной Думы РФ Шамсаил Саралиев в свою очередь напомнил Жану-Иву Ле Дриану, что «именно с французской территории вылетали военные самолеты бомбить Сирию» и Франция одной из первых наносила удары по Ливии.

«Так кого же теперь называть диктатором? Главу Чеченской Республики, который поднял и восстановил из руин регион России, или вас, агрессоров, разрушителей и потрошителей мирных стран? Похоже, что Ле Дриан глубоко заблуждается по этому поводу», — написал Саралиев в соцсети.

Он призвал главу французского МИД извиниться перед Кадыровым и приехать в Чечню поучиться у него, как надо строить мирную жизнь.

«Приезжайте с делегацией в Чеченскую Республику и сравните её со своей страной по уровню безопасности, благополучия, по чистоте улиц и помыслов людей. Этому действительно полезно будет поучиться. И если вы извинитесь и пересмотрите свою политическую позицию, а намерения ваши будут искренними, то мы готовы дать вам такой шанс и будем просить Рамзана Кадырова, чтобы он разрешил вам приехать», — заявил Саралиев.

Комментируя высказывание министра иностранных дел Франции о диктатуре Кадырова, глава миннаца Чечни Умар Джабраилов вспомнил Наполеона, которого во Франции тоже считали диктатором.

«Господина Ле Дриана самого нужно поучить хорошим манерам и учтивости, что всегда было на повестке дня просвещенной Франции. И по поводу диктаторства уж помолчал бы господин министр, потому что тот, кого они когда-то считали, лет 200 тому назад, диктатором — Наполеон Бонапарт — потом стал величайшим героем Франции», — заявил Джабраилов информационному агентству «Национальная служба новостей».

Глава миннаца Чечни пожелал министру иностранных дел Франции «быть благоразумным, следовать настоящей дипломатической этике».

«Некрасиво смотрится министр, который проявляет хамство», — цитирует Джабраилова НСН.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Париже произошел теракт. Молодой мужчина напал на прохожих с ножом. Был убит один человек, еще четверо ранены. Сам нападавший был застрелен полицейскими. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Преступник был опознан как 20-летний Хамзат Азимов, уроженец Чечни, выехавший с семьей на постоянное место жительства в Европу и ставший гражданином Франции в 2010 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя это событие, заявил, что упоминание преступника как жителя Чечни неуместно и оскорбительно для чеченского народа, так как большую часть жизни Азимов провел не на родине, а во Франции, и следовательно именно в этой стране из него воспитали террориста.

Комментируя высказывание чеченского лидера об ответственности французских властей за воспитание парня из Чечни, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, заявил, что «не намерен получать наставления от диктатора, который не соблюдает даже начальные принципы верховенства права у себя в регионе».

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