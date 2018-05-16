В МИД РФ ожидают эскалации насилия в ходе палестинских протестов

Москва, , 11:47 — REGNUM Россия осуждает подавление Израилем палестинских манифестаций, спровоцированных открытием посольства США в Иерусалиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В Москве крайне обеспокоены этой опасной эскалацией, выражаем искренние соболезнования родным и близких погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим. Подтверждаем право палестинцев на мирные протесты и осуждаем применение военной силы против гражданского населения», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что в свете отмечаемого палестинцами дня «Накба» («дня катастрофы») в память об изгнании около 700 тыс. палестинцев после образования Израиля 1947−48 гг., в Палестине объявлена всеобщая забастовка и теперь «чрезвычайно велики риски продолжения насилия».

14 мая в секторе Газа и ряде районов западного берега реки Иордан прошли массовые выступления палестинцев, приуроченные к открытию посольства США в Иерусалиме. В результате действий израильской армии по подавлению этих акций на границе Израиля с Газой были убиты 59 палестинцев, сотни человек получили ранения. Всего за время палестинских протестов с 30 марта погибло более 100 манифестантов.