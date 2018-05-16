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Рухани: Иран не капитулирует под давлением США

Политика

Исламская республика выстоит перед заговорами США

Рухани: Иран не капитулирует под давлением США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 16 мая 2018, 11:44 — REGNUM  Иран не капитулирует под давлением США, заявил 16 мая президент Ирана Хасан Рухани, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на следующий день после введения Вашингтоном новых санкций против исламской республики.

«Они считают, что могут заставить иранскую нацию капитулировать, оказав на Иран давление, введя санкции или даже урожая войной», — отметил он.

«Иранская нация выстоит против заговоров США», — подчеркнул Рухани.

Напомним, ранее, 15 мая, США ввели санкции против Центрального банка Ирана и банка «Аль-Билад» в Ираке. Эти запретительные меры принимаются под предлогом того, что эти организации оказывают поддержку шиитскому движению «Хезболла», которое США считают террористической организацией.

Ранее в этом сюжете:США ввели новые санкции против Ирана… И Ирака

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