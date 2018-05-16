МИД РФ о задержании журналистов в Киеве: «Правовой произвол»

Москва, , 11:45 — REGNUM Нарушение прав российских журналистов на Украине — правовой произвол, который следует немедленно прекратить. Об этом заявила 16 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российское дипломатическое ведомство выражает протест в связи с обысками и задержаниями сотрудников РИА «Новости Украина».

«Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и в очередной раз призываем Украину прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Ранее официальный представитель МИД РФ призвала госдеп США требовать от властей в Киеве освобождения представителей прессы.

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Напомним, 14 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис издания РИА «Новости Украины», где в течение нескольких часов проводили обыски. Также обыски прошли в квартире журналистки Людмилы Лысенко.

Журналисту РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому объявлено подозрение в совершении государственной измены. Он был задержан 15 мая в Киеве возле подъезда своего дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обысками, проведёнными сотрудниками СБУ в офисе РИА «Новости Украина» представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил свою «серьёзную обеспокоенность».

Также он обратился к властям Украины с призывом «воздержаться от введения излишних ограничений в работе иностранных журналистов».

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