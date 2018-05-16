Евросоюз перейдет на евро при расчетах за иранскую нефть — СМИ

Брюссель, , 11:45 — REGNUM Ряд европейских стран намерены отказаться от оплаты поставок иранской нефти в долларах, сообщил 16 мая дипломатический источник в Брюсселе.

«Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро», — цитирует собеседника РИА Новости.

В настоящее время тройка стран — Франция, Германия и Великобритания — договорились с Ираном о подготовке программы, которая позволит поддержать и укрепить экономические связи в ответ на выход США из соглашения. Расчеты за иранскую нефть участники соглашения намерены перевести в евро.

Ранее, выступая на пресс-конференции с участием министров иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что стороны уже приступили к интенсивным переговорам для спасения соглашения.

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Приоритетом в отношениях с Ираном европейские политики считают продолжение торговли нефтью и газом, а также поддержание банковских расчетов и контактов в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта.

Предполагается, что практические решения будут выработаны в ближайшие недели. Работа будет продолжена и во время визита в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете, который состоится 19−20 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе, подписанного в 2015 году, а также о возобновлении санкций против Ирана.

В свою очередь другие стороны соглашения — Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия — не согласились с решением США и выразили готовность далее выполнять условия ядерной сделки.

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