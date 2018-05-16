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ОЗХО: в химической атаке в Идлибе применялся, скорее всего, хлор

Политика

Организация не стала указывать на то, какая именно сторона причастна к его применению

Амстердам, 16 мая 2018, 11:28 — REGNUM  Отравляющим веществом, которое использовалось при атаке в сирийской провинции Идлиб в феврале, был с высокой долей вероятностью хлор, заявили 16 мая в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает британское агентство Reuters.

В ОЗХО тем не менее не указали, какая именно сторона применила это ядовитое вещество.

Напомним, химическая атака с применением хлора имела место в начале февраля нынешнего года. По данным местных сил гражданской обороны, за помощью к медикам в связи с нарушением дыхания обратились десять человек.

Представители оппозиции обвинили в применении отравляющих веществ официальный Дамаск, они также отметили, что бомба была сброшена с вертолета.

Необходимо также указать на то, что версии о применении хлора высказывались непосредственно после инцидента.

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Война в Сирии
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