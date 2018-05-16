Депутат гордумы Владивостока отчитался о годовом доходе в 5 тысяч рублей

Владивосток, , 11:16 — REGNUM Вслед за депутатами Законодательного собрания Приморского края свои доходы за 2017 год обнародовали и парламентарии думы Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одним из состоятельных депутатов оказался Владимир Исаков.

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На порядок больше своих коллег заработал в 2017 году Владимир Исаков. Его доход составил 18,8 млн рублей. В собственности у депутата 10 объектов недвижимости.

Чуть меньший доход задекларировал Александр Щербаков — 10,7 млн рублей. В его собственности находятся 15 объектов недвижимости: квартиры, земельные участки, частные дома и нежилые помещения.

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Спикер гордумы Андрей Брик отчитался о доходе в 600 тыс. рублей. А его заместитель Елена Новицкая обнародовала 1,5 млн рублей, доход супруга — нулевой. Еще один вице-спикер, Геннадий Куликов, заработал 2,2 млн рублей.

Роза Чемерис имела доход в 6,7 млн рублей, чуть меньше — 6,3 млн — получил Роман Санклер. Пятёрку первых замыкает Виктор Фёдоров с 4,2 млн руб.

Самый маленький доход показал председатель совета ОО «Приморская Федерация Айкидо Айкикай» Виктор Аблапов. Он заработал 5471 рубль.

Остальные депутаты задекларировали доходы от 74 тыс. до 3,8 млн рублей.

У многих депутатов супруги являются основными добытчиками в семейную казну. А вот доход в 270 тыс. рублей у Станислава Примаченко явно не вяжется с наличием восьми объектов недвижимости в собственности, особенно — частью магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, в обнародованных декларациях врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, его вице-губернаторов, депутатов и чиновников — элитная недвижимость, дорогие автомобили, миллионы, а иногда и миллиарды рублей доходов.