Уход США из Сирии приведёт к скорой реанимации ИГИЛ* — Захарова

Москва, , 11:08 — REGNUM После объявленного президентом США Дональдом Трампом скорого ухода американских сил из Сирии террористические организации смогут быстро восстановить своё влияние в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В свете объявленного президентом Трампом скорого ухода американцев из Сирии вырисовываются высокие риски реанимации халифата в Заевфратье по иракскому образцу, когда после спешного вывода оттуда американского контингента в 2011 году фактически и возникла группировка ИГИЛ (запрещённая в РФ организация — прим. ИА REGNUM )», — заявила Захарова.

При этом, по её словам, американские власти фактически потворствуют сохранению террористических структур, что проявляется, в частности, в замалчивании информации о нескольких тысячах террористов, которые были задержаны в Сирии.

«Мы обратили внимание на замалчивание американской администрацией ситуации вокруг нескольких тысяч иностранных террористов-боевиков, которые были задержаны ведомой США коалицией, курдскими, сирийскими демократическими силами в Заевфратье», — подчеркнула дипломат.

«При этом абсолютно малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать со странами происхождения боевиков процедуру выдачи и параметры правовой помощи. Представляется, этот юридический вакуум создаётся умышленно, он призван скрыть истинную цель, а именно увести боевиков от ответственности», — указала она.

Показательно, что несмотря на свидетельства причастности к терроризму, обвинения не предъявляются, так же как и не производятся никакие следственные действия в отношении задержанных, отметила Захарова.

«По нашим данным, речь идёт о двух-трёх тысячах боевиков, главным образом из Европы, арабских стран и СНГ. Меры пресечения сводятся лишь к ограничению их свободы передвижения, в то же время им представляется трёхразовое питание, медицинские услуги, возможности для поддержания физической формы», — заявила она.

«Избегая уголовного преследования упомянутых боевиков, администрация США просто покрывает их преступную деятельность», — заключила Захарова.