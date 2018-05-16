В Пекине прошло первое заседание Комиссии ЦК КПК по международным делам

Пекин, , 11:07 — REGNUM Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин провел во вторник, 15 мая, первое заседание Комиссии ЦК КПК по международным делам, которую он лично возглавляет, сообщает Синьхуа. В своем выступлении Си Цзиньпин заявил о важности укрепления единого централизованного руководства внешней политикой делами со стороны ЦК КПК и о необходимости усилий для открытия новых дипломатических горизонтов.

На заседании присутствовали члены комиссии — член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, являющийся заместителем ее главы, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также члены ПК Политбюро ЦК КПК Ван Хунин, член Секретариата ЦК КПК, и Хань Чжэн, вице-премьер Госсовета КНР.

Подводя итоги проделанной работы за период после проведения XVIII съезда КПК (2012 г.)., Си Цзиньпин особо отметил ряд важнейших достижений. Среди них: разработка и внедрение теоретических и практические инноваций, совершенствование и углубление многовекторной дипломатии, продвижение инициативы «Один пояс и один путь», непосредственное участие Китая в реформировании и построении системы глобального управления, решительную защиту суверенитета, безопасности и интересов страны. Он в частности отметил, что Компартии Китая «удалось проложить новый маршрут дипломатии великой державы с китайской спецификой и достичь исторических успехов».

В современном мире растут факторы неопределенности и нестабильности, и в своем развитии Китай сталкивается одновременно с шансами и вызовами, заявил Си Цзиньпин, указав на необходимость правильной и точной оценки меняющейся международной обстановки.

Инициатива «Один пояс и один путь, — сказал он, — это важная площадка для Китая в продвижении построения сообщества единой судьбы человечества». Си Цзиньпин назвал «внушительными» успехи, достигнутые в реализации этой инициативы, и выразил надежду на эффективную работу над воплощением в жизнь итогов Первого форума высокого уровня по международному сотрудничеству в ее рамках (2017 г.). Это, по его словам, необходимо для того, чтобы строительство «Пояса и пути» развивалось последовательно и стабильно.