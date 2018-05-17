«Безразличие — самая большая проблема»: в Польше обсудили фашизм

Варшава, , 08:11 — REGNUM Фашистский метод вербовки молодежи очень важен с точки зрения педагогики, заявила в своем выступлении на дебатах о фашизме в общественной жизни Польши профессор Джоанна Рутковяк. Дебаты, прошедшие в Гданьском университете, дали возможность ученым и студентам обсудить одну из острейших тем современности. Как обсуждала это и другие события польская пресса, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Силу тоталитарной идеологии в воспитании детей и подростков отметил и доктор Петр Ковзан, напомнивший о роли университетов в развитии фашизма. Так, в Варшавском университете существовало даже специальное «гетто за партами», отведенное для нацменьшинств. Себастьян Словиньский из Студенческого антифашистского комитета Варшавского университета указал на то, что в «антиеврейских эксцессах», которые часто случались в 1920—1930-е годы в университетах, зачинщиков было немного (человек 200), но «безразличие — самая большая проблема».

По словам профессора Рутковяк, может не выглядеть чем-то существенным, когда молодой человек идет по улице польского города со значком SS на рубахе.

«Когда я вижу что-то подобное, моя кожа горит, поскольку это было одним из самых жестоких формирований. Мы чувствительны к таким вопросам, возможно, эта чувствительность будет полезна и молодым людям», — уверена она.

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