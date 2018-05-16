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Нигерия отвергла факт участия в открытии посольства США в Иерусалиме

Политика

Абуджа всегда поддерживала Палестину в данном конфликте

Абуджа, 16 мая 2018, 11:03 — REGNUM  Правительство Нигерии отвергает факт своего участие в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме, сообщает 16 мая Anadolu.

«Нигерия не присутствовала на открытии посольства США в Иерусалиме», — заявил представитель президента страны Башир Ахмад, комментируя информацию, распространившуюся в социальных сетях.

«Но что на самом деле делала Нигерия во время открытия посольства США в Иерусалиме», — задался вопросом известный ученый Гимба Каканда на своей странице в социальной сети.

В целом позиция Нигерии в вопросе арабо-израильских противоречий близка к Палестине. В частности, Абуджа поддержала резолюцию ООН, осуждающую перенос американского посольства в Иерусалим.

Напомним, 14 мая в Израиле было торжественно открыто новое американское посольство, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, что фактически означает признание Вашингтоном спорного города столицей еврейского государства.

В тот же день в секторе Газа в ходе массовых протестов были убиты 62 палестинца, данные два факта свидетельствуют о резкой эскалации напряженности в регионе.

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Перенос израильского посольства США в Иерусалим
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