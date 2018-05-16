МИД РФ о конфликте в секторе Газа: стоит быть сдержаннее

Москва, , 11:03 — REGNUM Россия обеспокоена происходящей эскалацией напряжённости между Израилем и Палестиной в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе еженедельного брифинга представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что сторонам конфликта следует отказаться от шагов, провоцирующих напряжённость и быть сдержаннее.

«В Москве крайне обеспокоены этой опасной эскалацией», — обратила внимание Захарова.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме, на фоне церемонии открытия посольства США в Израиле жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа. В общей сложности 40 тыс. палестинцев протестовали в 13 различных точках Западного берега реки Иордан. Им противостояли 4000 солдат израильской армии.

В результате столкновений с израильскими силовиками, по последним данным, погибло 60 человек. По словам израильской стороны конфликта, среди погибших были «по меньшей мере 24 террориста с задокументированным прошлым» из движения ХАМАС. В настоящее время палестинские врачи борются за жизнь 185 тяжелораненых палестинских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, перенос посольства США в Иерусалим, состоявшийся по решению президента США Дональда Трампа, осудили многие страны мира — так как это событие дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

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